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В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус
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РИА Новости

В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус

15:54 26.01.2020
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© AP Photo / Emily WangМедицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
© AP Photo / Emily Wang
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Стюардессу из Китая госпитализировали в австрийской столице с подозрением на коронавирус, сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии Вены.
Это первый случай госпитализации в Вене с подозрением на коронавирус.
Известно, что бортпроводница пару дней назад была в городе Ухань провинции Хубэй, где распространён вирус. Ее госпитализировали в субботу, она находится в инфекционном отделении больницы имени кайзера Франца Иосифа.
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Как сообщила в воскресенье главврач Кристиане Хагенауэр, сегодня госпитализированной "объективно и субъективно лучше".
Медицинское обследование займёт до 48 часов, только после этого можно будет с уверенностью поставить диагноз.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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