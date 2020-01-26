В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус

Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина

© AP Photo / Emily Wang Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина

ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Стюардессу из Китая госпитализировали в австрийской столице с подозрением на коронавирус, сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии Вены.

Это первый случай госпитализации в Вене с подозрением на коронавирус.

Известно, что бортпроводница пару дней назад была в городе Ухань провинции Хубэй, где распространён вирус. Ее госпитализировали в субботу, она находится в инфекционном отделении больницы имени кайзера Франца Иосифа.

Как сообщила в воскресенье главврач Кристиане Хагенауэр, сегодня госпитализированной "объективно и субъективно лучше".

Медицинское обследование займёт до 48 часов, только после этого можно будет с уверенностью поставить диагноз.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.