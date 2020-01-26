Эксперт заявил о возможном спаде эпидемии коронавируса

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Эффект от предпринимаемых властями Эффект от предпринимаемых властями Китая мер по профилактике эпидемии нового типа коронавируса будет заметен через 20 дней и темпы распространения вируса могут замедлиться, считает один из ведущих китайских вирусологов, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй.

"Увеличение числа подтверждённых случаев заражения произошло за счет людей, которые заразились 20 дней назад. Темпы распространения эпидемии могут замедлиться через 20 дней благодаря предпринимаемым мерам по профилактике вируса", - приводит слова эксперта агентство Синьхуа.

Вирусолог пояснил, что человеческий организм постепенно выработает иммунитет против микроорганизма, что в конечном итоге приведет к спаду эпидемии.

Вэнь Юймэй добавил, что большинство пациентов, которые находится в критическом состоянии, также больны другими заболеваниями и у них нарушена иммунная система.

Ранее в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что знания о новом типе коронавируса, который вызывает пневмонию, пока достаточно ограничены, также неизвестно о вероятности его мутации. Он заявил, что инкубационный период нового типа коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, вирус со временем приобрести новые характеристики, степень риска для разных возрастных групп может измениться. Чиновник также не исключил, что число зараженных может возрасти в ближайшее время.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.