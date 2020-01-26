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Зеленский помиловал 97 человек в 2019 году
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РИА Новости

Зеленский помиловал 97 человек в 2019 году

15:49 26.01.2020 (обновлено: 15:50 26.01.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан в 2019 году, сообщает офис украинского президента.
"Указами президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", - говорится в ответе офиса главы государства на запрос агентства "Украинские новости".
Сообщается, что среди помилованных 11 женщин и 86 мужчин. Информации о том, сколько из помилованных были гражданами других государств, а также кто из этого списка был передан в рамках обмена на Донбассе, нет.
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