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СМИ: США дадут четыре года на подготовку к реализации "сделки века"
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РИА Новости

СМИ: США дадут четыре года на подготовку к реализации "сделки века"

15:44 26.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит, что срок для "подготовки" к реализации "сделки века" займет четыре года и в этот период для Палестины "будут открыты двери", сообщает издание "Едиот Ахронот".
Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира". Пенс добавил, что также пригласил и лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.
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"Президент США Дональд Трамп намерен дать срок для подготовки к реализации плана длительностью четыре года, в который будет ещё открыта дверь для палестинцев, которые продолжают отказываться от программы", - пишет издание.
По информации издания, в этот период Израиль сможет строить жилье в рамках уже существующих проектов в еврейских  поселениях, но не сможет "расширяться за пределы нынешних границ".
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
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