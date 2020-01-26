СМИ: США дадут четыре года на подготовку к реализации "сделки века"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп объявит, что срок для "подготовки" к реализации "сделки века" займет четыре года и в этот период для Палестины "будут открыты двери", сообщает издание "Едиот Ахронот".

Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира". Пенс добавил, что также пригласил и лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.

"Президент США Дональд Трамп намерен дать срок для подготовки к реализации плана длительностью четыре года, в который будет ещё открыта дверь для палестинцев, которые продолжают отказываться от программы", - пишет издание.

По информации издания, в этот период Израиль сможет строить жилье в рамках уже существующих проектов в еврейских поселениях, но не сможет "расширяться за пределы нынешних границ".