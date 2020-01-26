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Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США
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РИА Новости

Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США

15:43 26.01.2020
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© AP Photo / Karim KadimШиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
© AP Photo / Karim Kadim
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал провести новую акцию протеста против США, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление возглавляемого политиком движения.
В минувшую пятницу по призыву ас-Садра в иракской столице Багдаде прошла крупная демонстрация против американского присутствия в стране.
Сообщается, что движение ас-Садра призвало провести в воскресенье в местах проведения молитв протестную акцию против американского посольства в Багдаде.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
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Муктада ас-СадрИракСШАВ мире
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