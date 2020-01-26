Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" зашел в Оман

КАЛИНИНГРАД, 26 янв - РИА Новости. Сторожевой корабль (СКР) "Ярослав Мудрый" Балтийского флота, несущий антипиратскую вахту, зашел в порт Салала в Омане, где ему предстоит пополнить запасы топлива, пресной воды и продовольствия, сообщила пресс-служба Балтфлота.
"СКР "Ярослав Мудрый" совершил плановый деловой заход в порт Салала. За время стоянки российский боевой корабль заправится топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу. После завершения захода, который продлится до 29 января, сторожевой корабль Балтийского флота продолжит антипиратскую вахту", - говорится в сообщении.
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Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан, в декабре отряд кораблей принял участие в морской фазе российско-индийского учения "Индра-2019" и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах "Пояс морской безопасности-2019". Корабли Балтфлота впервые приняли участие в российско-японских антипиратских учениях, которые состоялись в Аденском заливе в 20-х числах января.
"Ярослав Мудрый" - новейший многоцелевой сторожевой корабль, входит в состав флота с 2009 года. Предназначен для поиска и обнаружения подводных лодок противника и слежения за ними, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей в море, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.
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