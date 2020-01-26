Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" зашел в Оман

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан, в декабре отряд кораблей принял участие в морской фазе российско-индийского учения "Индра-2019" и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах "Пояс морской безопасности-2019". Корабли Балтфлота впервые приняли участие в российско-японских антипиратских учениях, которые состоялись в Аденском заливе в 20-х числах января.