Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Граждане Граждане Израиля впервые получили возможность посещать Саудовскую Аравию , соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Израиля Арье Дери, сообщает газета Haaretz.

"В воскресенье министерство внутренних дел Израиля объявило, что министр внутренних дел Арье Дери подписал в среду распоряжение, впервые в истории страны разрешающее израильтянам посещать Саудовскую Аравию... Это позволит израильтянам совершать религиозное паломничество в Саудовскую Аравию или же предпринимать деловые поездки на срок до 90 дней", - говорится в публикации газеты.

Газета отмечает, что решение было принято по согласованию с израильским оборонным ведомством, МИД и Советом национальной безопасности. Для посещения страны израильтяне должны будут получить въездную визу от властей Саудовской Аравии. В Израиле, который не имеет дипломатических отношений с Эр-Риядом, посольства Саудовской Аравии нет.