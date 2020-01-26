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Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию
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РИА Новости

Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию

15:41 26.01.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Граждане Израиля впервые получили возможность посещать Саудовскую Аравию, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Израиля Арье Дери, сообщает газета Haaretz.
"В воскресенье министерство внутренних дел Израиля объявило, что министр внутренних дел Арье Дери подписал в среду распоряжение, впервые в истории страны разрешающее израильтянам посещать Саудовскую Аравию... Это позволит израильтянам совершать религиозное паломничество в Саудовскую Аравию или же предпринимать деловые поездки на срок до 90 дней", - говорится в публикации газеты.
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Газета отмечает, что решение было принято по согласованию с израильским оборонным ведомством, МИД и Советом национальной безопасности. Для посещения страны израильтяне должны будут получить въездную визу от властей Саудовской Аравии. В Израиле, который не имеет дипломатических отношений с Эр-Риядом, посольства Саудовской Аравии нет.
В первую очередь решение израильского МВД коснётся представителей израильского арабского меньшинства, которые теперь смогут беспрепятственно посещать исламские святыни на территории Саудовской Аравии.
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Саудовская АравияИзраильВ мире
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