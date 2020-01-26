Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.
"Бывали случаи, когда людям с тяжелым иммунодефицитом могли передаваться опухоли. Но то те люди, которые живут только на заместительной терапии", — сказал врач в интервью Ura.ru.
Щепеляев также заметил, что вирусная форма рака существует у животных – саркома Рауса. Но среди людей такой тип не встречается.
По словам врача, в медицине до сих пор нет однозначного понимания механизмов возникновения опухоли у человека, поэтому оснований говорить о передаче рака у ученых пока нет.
Ранее группа ученых из Канадского института перспективных исследований выдвинула гипотезу о передаче рак через микробиомы – крошечные бактерии, существующие на кожи или в тканях органов. В ВОЗ с предположением исследователей не согласились.
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