Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.

"Бывали случаи, когда людям с тяжелым иммунодефицитом могли передаваться опухоли. Но то те люди, которые живут только на заместительной терапии", — сказал врач в интервью Ura.ru.

Щепеляев также заметил, что вирусная форма рака существует у животных – саркома Рауса. Но среди людей такой тип не встречается.

По словам врача, в медицине до сих пор нет однозначного понимания механизмов возникновения опухоли у человека, поэтому оснований говорить о передаче рака у ученых пока нет.