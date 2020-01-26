В пражском аэропорту пассажиров проверяют на наличие коронавируса

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. В пражском аэропорту Вацлава Гавела начат выборочный скрининг прибывающих пассажиров с целью обнаружения признаков В пражском аэропорту Вацлава Гавела начат выборочный скрининг прибывающих пассажиров с целью обнаружения признаков нового коронавируса , сообщил в воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш.

"В пражском аэропорту введена первая ступень скрининга прибывающих пассажиров, то есть, начат контроль за тем, есть ли у кого-то из них признаки заболевания (коронавирусом). Кроме того, в аэропорту развернута на постоянной основе работа коллектива медиков, в целях безопасности в полной готовности там находятся также пожарные", - написал Бабиш в соцсети Facebook

По словам премьера, в случае, если возникнет подозрение о нахождении на борту какого-либо летящего в Прагу самолета больного с признаками коронавируса, в аэропорту моментально будут запущены совместные действия всех соответствующих служб согласно заранее разработанным планам.

"В аэропорту уже размещены объявления на нескольких языках о том, куда обращаться пассажирам, подозревающим наличие у себя признаков вируса, а также о возможных рисках для отлетающих пассажиров", - сообщил премьер.

"Представители минздрава, служб гигиеников и инфектологов, практические врачи ежедневно будут информировать общественность об эпидемиологической ситуации в республике", - заявил также премьер, добавив, что медцентры, специализирующиеся на лечении инфекционных заболеваний, располагают необходимыми мощностями для приема возможных пациентов и готовы в любой момент приступить к экстренным действиям.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.