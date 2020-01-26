Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским

По словам парламентария, входившего в состав украинской делегации на парижском саммите, во Франции недовольны тем, что вклад президента страны Эммануэля Макрона в организацию встречи оказался напрасным.

"Ключевой мой вывод такой – во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в "Нормандском формате", зависла очередная пауза", — сказал Волошин.

Он пояснил, что на саммите подписали коммюнике, согласовали разведение войск, но все это оказалось отодвинуто в сторону.

"Мы видим, что там (в Раде. — Прим.ред.) идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений", – пояснил депутат.

Первый за три года саммит стран "нормандской четверки", куда входят Россия, Германия, Франция и Украина, прошел 9 декабря в Париже. На нем стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.