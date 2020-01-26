Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским из-за паузы после "нормандского" саммита в Париже. Об этом в эфире телеканала "112. Украина" заявил дипломат и депутат Верховной рады Олег Волошин.
По словам парламентария, входившего в состав украинской делегации на парижском саммите, во Франции недовольны тем, что вклад президента страны Эммануэля Макрона в организацию встречи оказался напрасным.
"Ключевой мой вывод такой – во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в "Нормандском формате", зависла очередная пауза", — сказал Волошин.
Он пояснил, что на саммите подписали коммюнике, согласовали разведение войск, но все это оказалось отодвинуто в сторону.
"Мы видим, что там (в Раде. — Прим.ред.) идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений", – пояснил депутат.
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Первый за три года саммит стран "нормандской четверки", куда входят Россия, Германия, Франция и Украина, прошел 9 декабря в Париже. На нем стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения