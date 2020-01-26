В Приамурье не пропустят китайцев с подозрением на коронавирус

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв - РИА Новости. Граждан города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян ( Граждан города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян ( КНР ) пограничного с Благовещенском , у которых заподозрят коронавирус , будут отправлять обратно в Китай, сообщает правительство Амурской области

Хэйхэ и Благовещенск граничат по реке Амур, между городами действует безвизовый режим. 23 января в Приамурье был введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса. В воскресенье губернатор Приамурья Василий Орлов провел совещание, посвященное этому вопросу.

"На пунктах пропуска (благовещенская таможня и аэропорт) проводится тщательный контроль, работают специалисты с тепловизорами. На благовещенской таможне будет действовать двойной контроль: специалисты оценят состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на пункте пропуска. Граждане КНР с подозрением на инфекцию будут отправляться обратно в Хэйхэ, а россиян планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы", - сообщает правительство Амурской области.

Сообщается, что принято решение о закупке дополнительных тепловизоров.

"Мы видим, что ситуация в Приамурье сейчас стабильная. Никакой паники среди жителей быть не должно. Нам, безусловно, необходимо реализовать комплекс мер, быть готовыми противостоять угрозе, полностью контролировать ситуацию. Принято решение о дополнительном приобретении тепловизоров, в постоянном режиме мы обмениваемся информацией с китайской стороной", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.