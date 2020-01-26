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В Приамурье не пропустят китайцев с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Приамурье не пропустят китайцев с подозрением на коронавирус

15:30 26.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПограничный контроль на территории пассажирского терминала международного пункта пропуска "Благовещенск - Хэйхэ". Архивное фото
Пограничный контроль на территории пассажирского терминала международного пункта пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пограничный контроль на территории пассажирского терминала международного пункта пропуска "Благовещенск - Хэйхэ". Архивное фото. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв - РИА Новости. Граждан города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) пограничного с Благовещенском, у которых заподозрят коронавирус, будут отправлять обратно в Китай, сообщает правительство Амурской области.
Хэйхэ и Благовещенск граничат по реке Амур, между городами действует безвизовый режим. 23 января в Приамурье был введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса. В воскресенье губернатор Приамурья Василий Орлов провел совещание, посвященное этому вопросу.
"На пунктах пропуска (благовещенская таможня и аэропорт) проводится тщательный контроль, работают специалисты с тепловизорами. На благовещенской таможне будет действовать двойной контроль: специалисты оценят состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на пункте пропуска. Граждане КНР с подозрением на инфекцию будут отправляться обратно в Хэйхэ, а россиян планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы", - сообщает правительство Амурской области.
Сообщается, что принято решение о закупке дополнительных тепловизоров.
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"Мы видим, что ситуация в Приамурье сейчас стабильная. Никакой паники среди жителей быть не должно. Нам, безусловно, необходимо реализовать комплекс мер, быть готовыми противостоять угрозе, полностью контролировать ситуацию. Принято решение о дополнительном приобретении тепловизоров, в постоянном режиме мы обмениваемся информацией с китайской стороной", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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Распространение нового коронавирусаАмурская областьКитайБлаговещенск
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