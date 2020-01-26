В МЧС рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ЧП в Махачкале

ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в Махачкале, получил лёгкие ранения, сообщает ГУ МЧС по Дагестану.
Ранее в ведомстве сообщили, что в пятиэтажке в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал проходивший мимо ребенок.
"По уточненной информации, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Пострадал мальчик 2008 года рождения, доставлен в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии лёгкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
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