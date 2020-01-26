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В Томске задержали директора лесопилки, где погибли 12 рабочих
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РИА Новости

В Томске задержали директора лесопилки, где погибли 12 рабочих

15:13 26.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы в Томске задержали директора компании по переработке древесины ООО "Грин вуд", чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Томской области, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК РФ по региону.
Пожар произошел в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в поселке Причулымский Асиновского района. Из здания выбрались два человека, а 12, в том числе 11 работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
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"Директор ООО "Грин вуд" задержана вчера поздно вечером в Томске. Сейчас она находится в следственном изоляторе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что, предположительно, в понедельник суд изберет женщине меру пресечения. СК не называет имя задержанной.
Ранее сообщалось, что следователи СК РФ по факту гибели людей при пожаре расследуют уголовное дело, возбужденное по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным из открытых источников, компания по производству пиломатериалов "Грин вуд" зарегистрирована в городе Асино Томской области в 2011 году. Ее гендиректором с 2019 года является некто Сунь Аньни.
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