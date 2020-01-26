В Томске задержали директора лесопилки, где погибли 12 рабочих

НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы в Томске задержали директора компании по переработке древесины ООО "Грин вуд", чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Правоохранительные органы в Томске задержали директора компании по переработке древесины ООО "Грин вуд", чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Томской области , сообщил РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК РФ по региону.

Пожар произошел в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в поселке Причулымский Асиновского района. Из здания выбрались два человека, а 12, в том числе 11 работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

"Директор ООО "Грин вуд" задержана вчера поздно вечером в Томске. Сейчас она находится в следственном изоляторе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что, предположительно, в понедельник суд изберет женщине меру пресечения. СК не называет имя задержанной.