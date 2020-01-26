В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Новый тип коронавируса может со временем приобрести новые характеристики, степень риска для разных возрастных групп может измениться, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

"Так как это новый тип инфекционного заболевания, через какой-то период времени не исключена возможность изменения вируса, могут появиться новые обстоятельства, степень опасности вируса для людей разных возрастных групп также может измениться", - заявил Ма Сяовэй.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались. Несмотря на то, что среди зараженных есть люди разного возраста, даже дети, согласно наблюдениям, летальным исходом болезнь заканчивается только для пожилых людей, которые имеют слабый иммунитет и другие серьезные заболевания.