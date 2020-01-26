Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T15:08+0300
https://ria.ru/20200126/1563890113.html
В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156386/25/1563862593_604:722:2689:1895_1036x0_80_0_0_c12c1b6d85b27006679e56d52638a64d.jpg
РИА Новости

В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики

15:08 26.01.2020
3174
© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Новый тип коронавируса может со временем приобрести новые характеристики, степень риска для разных возрастных групп может измениться, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
"Так как это новый тип инфекционного заболевания, через какой-то период времени не исключена возможность изменения вируса, могут появиться новые обстоятельства, степень опасности вируса для людей разных возрастных групп также может измениться", - заявил Ма Сяовэй.
Туристы в защитных масках в аэропорту
Вчера, 12:47
Китайские медики установили инкубационный период нового коронавируса
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались. Несмотря на то, что среди зараженных есть люди разного возраста, даже дети, согласно наблюдениям, летальным исходом болезнь заканчивается только для пожилых людей, которые имеют слабый иммунитет и другие серьезные заболевания.
При этом чиновник добавил, что власти страны и всех ее регионов уже активно предпринимают меры по борьбе с распространением заболевания, и эффект в скором времени уже должен появиться.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 09:29
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
4511210
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Эксперт заявил о возможном спаде эпидемии коронавируса
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане
В Центральном госпитале города Ухань
Мэр Уханя сообщил, что число случаев заражения коронавирусом вырастет
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Пассажиры на вокзале в Гонконге
В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус
Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
Во Вьетнаме гражданина Чехии госпитализировали с коронавирусом
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Состояние заразившихся коронавирусом врачей в Ухане улучшилось
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В Китае из-за коронавируса упал пассажиропоток
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
В Краснодар из Китая прилетел больной пассажир
Протесты в Гонконге
Жители Гонконга вышли на протест против карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
Лента новостейМолния