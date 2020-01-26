Пассажиропоток из Китая в Приморье снизился

"С начала 2020 года по 24 января в пунктах пропуска через государственную границу РФ специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 99360 прибывших из-за рубежа человек, в том числе 73981 из КНР. В связи с проведением информационно-разъяснительной работы среди населения и празднованием Нового Года в Китае количество людей, прибывающих из КНР, на текущей неделе уменьшилось", - говорится в сообщении.