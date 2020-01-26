Пассажиропоток из Китая в Приморье снизился

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Число прибывающих из КНР в Приморье уменьшилось из-за разъяснительной работы по ситуации с коронавирусом и китайского Нового года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"С начала 2020 года по 24 января в пунктах пропуска через государственную границу РФ специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 99360 прибывших из-за рубежа человек, в том числе 73981 из КНР. В связи с проведением информационно-разъяснительной работы среди населения и празднованием Нового Года в Китае количество людей, прибывающих из КНР, на текущей неделе уменьшилось", - говорится в сообщении.
В пунктах пропуска проводится усиленный санитарно-карантинный контроль за всеми прибывающими из неблагополучных стран, в том числе из КНР.
"Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями на территории Приморского края соответствует среднемноголетнему уровню", - сообщает управление.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.