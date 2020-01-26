Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T15:10+0300
https://ria.ru/20200126/1563889873.html
Пассажиропоток из Китая в Приморье снизился
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/37/1563823710_0:170:3013:1865_1036x0_80_0_0_8f813e5bc64e9703e5b722ae8aa08743.jpg
РИА Новости

Пассажиропоток из Китая в Приморье снизился

15:04 26.01.2020 (обновлено: 15:10 26.01.2020)
635
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File PhotoУведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Число прибывающих из КНР в Приморье уменьшилось из-за разъяснительной работы по ситуации с коронавирусом и китайского Нового года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"С начала 2020 года по 24 января в пунктах пропуска через государственную границу РФ специалистами управления Роспотребнадзора по Приморскому краю досмотрено 99360 прибывших из-за рубежа человек, в том числе 73981 из КНР. В связи с проведением информационно-разъяснительной работы среди населения и празднованием Нового Года в Китае количество людей, прибывающих из КНР, на текущей неделе уменьшилось", - говорится в сообщении.
Двое на двое
Коронавирус: как не заболеть новой пневмонией?
Вчера, 12:04
В пунктах пропуска проводится усиленный санитарно-карантинный контроль за всеми прибывающими из неблагополучных стран, в том числе из КНР.
"Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями на территории Приморского края соответствует среднемноголетнему уровню", - сообщает управление.
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
25 января, 11:35
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Вчера, 11:42
Более 2300 врачей прибыли в Ухань для лечения зараженных коронавирусом
921000
Обсудить 0
РоспотребнадзорКитайский Новый годРаспространение нового коронавирусаУханьВ мире
Рекомендуем
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В Китае из-за коронавируса упал пассажиропоток
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
Во Вьетнаме гражданина Чехии госпитализировали с коронавирусом
В Центральном госпитале города Ухань
Мэр Уханя сообщил, что число случаев заражения коронавирусом вырастет
Протесты в Гонконге
Жители Гонконга вышли на протест против карантина
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Эксперт заявил о возможном спаде эпидемии коронавируса
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Власти Китая из-за вируса рекомендовали продлить каникулы
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Студентка из России рассказала о самом безопасном месте в Ухане
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Пограничный контроль на территории пассажирского терминала международного пункта пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Архивное фото
В Приамурье не пропустят китайцев с подозрением на коронавирус
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
Власти Пекина не будут закрывать город из-за коронавируса
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в городе Новополоцке
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
Лента новостейМолния