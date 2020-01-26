В Алеппо при обрушении здания в результате обстрела погиб человек

Согласно ее информации, здание в районе аз-Захра на северо-западе Алеппо было обстреляно в воскресенье на рассвете, в результате обрушения один человек погиб, четверо получили ранения, еще двое считаются пропавшими без вести.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



*Террористическая организация, запрещенная в России