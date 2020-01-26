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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-26T14:56+0300
https://ria.ru/20200126/1563889680.html
В Алеппо при обрушении здания в результате обстрела погиб человек
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РИА Новости

В Алеппо при обрушении здания в результате обстрела погиб человек

14:56 26.01.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали в сирийском городе Алеппо при обрушении здания в результате обстрела, совершенного террористами, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Согласно ее информации, здание в районе аз-Захра на северо-западе Алеппо было обстреляно в воскресенье на рассвете, в результате обрушения один человек погиб, четверо получили ранения, еще двое считаются пропавшими без вести.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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