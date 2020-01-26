В Китае из-за коронавируса упал пассажиропоток

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Пассажиропоток в Пассажиропоток в Китае в первый день новогодних каникул этого года из-за коронавируса сократился на 28,8% в сравнении с прошлым годом, обычно это самый загруженный для транспортной системы страны период, заявил на пресс-конференции в воскресенье заместитель министра транспорта Лю Сяомин.

"Все крайне обеспокоены темой поездок во время новогодних каникул и профилактикой распространения заболевания. Мы предприняли ряд экстренных мер, в результате мы видим, что пассажиропоток снизился. Вчера был первый день каникул, и наша статистика свидетельствует, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упал на 28,8%. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте сократился на 41,5%, авиаперевозки – на 41,6%, автомобильные – на 25%", - сообщил он.

По его словам, если бы не было чрезвычайной ситуации, то по опыту, все было бы наоборот, пассажиропоток бы вырос.

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 30 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,3 миллиарда человек. Во многих городах и провинциях уже приостановлены междугородние и городские пассажирские перевозки, частные и туристические автобусы также на дороги не допускаются, не работают службы такси, закрыты музеи, зоопарки, театры, достопримечательности, парки развлечений.