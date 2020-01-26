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В Китае из-за коронавируса упал пассажиропоток
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РИА Новости

В Китае из-за коронавируса упал пассажиропоток

14:53 26.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020. Архивное фото
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Пассажиропоток в Китае в первый день новогодних каникул этого года из-за коронавируса сократился на 28,8% в сравнении с прошлым годом, обычно это самый загруженный для транспортной системы страны период, заявил на пресс-конференции в воскресенье заместитель министра транспорта Лю Сяомин.
"Все крайне обеспокоены темой поездок во время новогодних каникул и профилактикой распространения заболевания. Мы предприняли ряд экстренных мер, в результате мы видим, что пассажиропоток снизился. Вчера был первый день каникул, и наша статистика свидетельствует, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упал на 28,8%. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте сократился на 41,5%, авиаперевозки – на 41,6%, автомобильные – на 25%", - сообщил он.
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По его словам, если бы не было чрезвычайной ситуации, то по опыту, все было бы наоборот, пассажиропоток бы вырос.
Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 30 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,3 миллиарда человек. Во многих городах и провинциях уже приостановлены междугородние и городские пассажирские перевозки, частные и туристические автобусы также на дороги не допускаются, не работают службы такси, закрыты музеи, зоопарки, театры, достопримечательности, парки развлечений.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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