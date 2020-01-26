Между Путиным и Зеленским установлен рабочий контакт, заявил Песков

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события. Он действительно приобретает истинно рабочий характер", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"

Вместе с тем, он подчеркнул, что сам по себе контакт между главами двух стран не является "чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".

"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", — добавил он.

Песков также отметил, что даже если бы Зеленский, как и планировал, приехал на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиль, его встреча с Путиным вряд ли могла состояться, хотя и обсуждалась.