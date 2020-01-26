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Между Путиным и Зеленским установлен рабочий контакт, заявил Песков
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РИА Новости

Между Путиным и Зеленским установлен рабочий контакт, заявил Песков

14:52 26.01.2020 (обновлено: 14:53 26.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен рабочий контакт, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя запрос Зеленского на встречу с Путиным в Израиле.
"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события. Он действительно приобретает истинно рабочий характер", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Вместе с тем, он подчеркнул, что сам по себе контакт между главами двух стран не является "чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".
"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", — добавил он.
Песков также отметил, что даже если бы Зеленский, как и планировал, приехал на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиль, его встреча с Путиным вряд ли могла состояться, хотя и обсуждалась.
"Но, учитывая, что это многостороннее мероприятие, то поэтому отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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