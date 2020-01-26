Во Вьетнаме гражданина Чехии госпитализировали с коронавирусом

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Гражданин Гражданин Чехии госпитализирован во вьетнамском городе Дананге с коронавирусом, сообщило в воскресенье Чешское ТВ, по словам представителя МИД Чехии Зузаны Штиховой, дипведомство проверяет эту информацию.

"По данным больницы в Дананге, в карантине находятся более 10 человек с высокой температурой, у них по всем признакам коронавирус. Среди них семь граждан Китая, три вьетнамца и один гражданин Чехии", - сообщило ТВ.

Чешское ТВ цитирует вьетнамский сервер VnExpress, который приводит подробности госпитализации больных в Дананге.

"Большинство из госпитализированных являются китайскими туристами, остальные – сотрудники гостиниц и аэропортов, которые были в контакте с гражданами Китая", - сообщил сервер VnExpress.

"В данный момент мы проверяем эту информацию, подробности сообщим позднее", - заявила журналистам в воскресенье представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

Ожидается выступление по этому поводу премьера Андрея Бабиша.

В пятницу МИД Чехии выступил с рекомендацией согражданам воздержаться от поездок в 8 населенных пунктов в китайской провинции Ухань (центр вспышки коронавируса). В свою очередь, главный гигиеник республики Эва Готтвальдова сообщила о том, что с понедельника в аэропорту Праги будут размещены специальные стенды с объявлениями на нескольких языках о том, как должны вести себя пассажиры, предполагающие у себя заболевание коронавирусом, куда им в аэропорту обратиться.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.