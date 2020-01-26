В Мали жертвами нападения боевиков на военный лагерь стали 15 человек

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали , сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в военных кругах.

Сообщается, что злоумышленники в воскресенье совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу.

"По меньшей мере 15 малийских военных были убиты в воскресенье в военном лагере Соколо во время нападения террористов", - заявил источник.