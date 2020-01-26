В Мали жертвами нападения боевиков на военный лагерь стали 15 человек

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в военных кругах.
Сообщается, что злоумышленники в воскресенье совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу.
9 января, 13:30В Мали 20 человек пострадали при ракетном обстреле базы ООН
"По меньшей мере 15 малийских военных были убиты в воскресенье в военном лагере Соколо во время нападения террористов", - заявил источник.
Он добавил, что боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.
2 ноября 2019, 05:20Число погибших военных из-за столкновений в Мали выросло до 53 человек