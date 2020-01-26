В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Предварительно, это случилось около 12.00 на улице Перерва.
"В ходе конфликта один из участников из неустановленного оружия произвёл выстрел в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавшего с ранением руки осматривают медики, стрелка ищут.
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