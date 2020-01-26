Роспотребнадзор опроверг слухи о больной коронавирусом в Екатеринбурге

Туристы в защитных масках в аэропорту

Туристы в защитных масках в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Информация о том, что в Информация о том, что в Екатеринбурге сняли с поезда инфицированную китайским коронавирусом женщину, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в воскресенье в свердловском территориальном отделе управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Ранее местное издание e1.ru сообщило, что на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге остановили поезд Пекин — Москва. Якобы прошла информация, что пекинский поезд везет зараженную китайским коронавирусом женщину.

"Никакой больной, которую тем более сняли с поезда, вообще не было. Поезд шел в штатном расписании, остановился штатно. Откуда вообще эта дезинформация?" - сказали в отделе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.