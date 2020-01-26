Папа Франциск молится за успех борьбы с коронавирусом

"Хочу помолиться за людей, заболевших из-за вируса, распространившегося в Китае. Господи, прими усопших в мире, утешь семьи и поддержи большие усилия, уже предпринятые китайской общиной по борьбе с эпидемией", - сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.