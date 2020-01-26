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В Париже отменили мероприятия в честь китайского Нового года
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РИА Новости

В Париже отменили мероприятия в честь китайского Нового года

14:39 26.01.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю отменили в Париже на фоне распространения нового типа коронавируса в КНР, сообщается на официальной странице города в Twitter.
"Китайская община Парижа приняла решение отменить праздничные мероприятия в честь китайского Нового года, которые должны были состояться сегодня на площади Республики", - говорится в сообщении.
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