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Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса
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РИА Новости

Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса

14:32 26.01.2020 (обновлено: 17:12 26.01.2020)
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Уроженка Твери, проживающая в китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса, рассказала РИА Новости, что не видит необходимости экстренно эвакуироваться, поскольку "ничего экстремального не происходит".
Уроженка Твери 25-летняя Сабина Полякова живет в Ухане восемь месяцев, преподает английский язык.
"Пока в этом (выезде из города. — Прим. ред.) я смысла не вижу. В данный момент ничего экстремального не происходит. Еда есть, электричество и интернет есть. Да, мы сидим дома, мы не очень много выходим на улицу. Но ситуация не катастрофическая", — сказала она РИА Новости.
По ее словам, если наступит момент, когда в Ухане будет опасно оставаться и посольство предложит ей уехать, она согласится.
Ранее пресс-атташе российской дипмиссии в Китае Георгий Егоров сообщил РИА Новости, что дипломаты прорабатывают с китайской стороной вопрос организации выезда россиян из закрытом из-за коронавируса Ухане.
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Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
По последним данным, от 2019-nCoV умерли 57 человек, число заболевших превысило две тысячи.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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