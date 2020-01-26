Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Уроженка Твери, проживающая в китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса, рассказала РИА Новости, что не видит необходимости экстренно эвакуироваться, поскольку "ничего экстремального не происходит".

Уроженка Твери 25-летняя Сабина Полякова живет в Ухане восемь месяцев, преподает английский язык.

"Пока в этом (выезде из города. — Прим. ред.) я смысла не вижу. В данный момент ничего экстремального не происходит. Еда есть, электричество и интернет есть. Да, мы сидим дома, мы не очень много выходим на улицу. Но ситуация не катастрофическая", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, если наступит момент, когда в Ухане будет опасно оставаться и посольство предложит ей уехать, она согласится.

Ранее пресс-атташе российской дипмиссии в Китае Георгий Егоров сообщил РИА Новости, что дипломаты прорабатывают с китайской стороной вопрос организации выезда россиян из закрытом из-за коронавируса Ухане.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

По последним данным, от 2019-nCoV умерли 57 человек, число заболевших превысило две тысячи.