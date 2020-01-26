Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

Днем в воскресенье в местной группе "ЧП [В] Нижневартовске" в социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько видеозаписей с камер наружного наблюдения, установленных, как утверждает автор публикации, на жилом доме по улице Омской. На кадрах видно, как мужчина стреляет из автомата в сторону машины, рядом с которой находятся люди. В окружном УМВД сообщали РИА Новости о проверке по данному факту.