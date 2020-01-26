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Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
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РИА Новости

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

14:22 26.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв - РИА Новости. Стрельба во дворе дома в Нижневартовске (ХМАО) велась местным жителем из охолощенного автомата, никто не пострадал, мужчину ищут, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Днем в воскресенье в местной группе "ЧП [В] Нижневартовске" в социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько видеозаписей с камер наружного наблюдения, установленных, как утверждает автор публикации, на жилом доме по улице Омской. На кадрах видно, как мужчина стреляет из автомата в сторону машины, рядом с которой находятся люди. В окружном УМВД сообщали РИА Новости о проверке по данному факту.
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"В результате стрельбы пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции установили личность гражданина с оружием в руках, им оказался житель дома 1988 года рождения... По предварительным данным, оружие, попавшее на записи камер видеонаблюдения, - охолощенный автомат", - говорится в сообщении.
Полицейские выясняют, где находится мужчина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Хулиганство", добавили в пресс-службе.
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