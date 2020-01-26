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Центробанк должен снизить ставку до 4%, считает Дерипаска
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РИА Новости

Центробанк должен снизить ставку до 4%, считает Дерипаска

14:15 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4% - без этого, по его мнению, российская экономика скатится в болото.
"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале.
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"Все это вкупе с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, позволит нам увидеть рост в районе 4,5% так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной. Иначе мы опять скатимся в болото", - считает миллиардер.
Совет директоров ЦБ в декабре прошлого года снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - сейчас она составляет 6,25%. Регулятор обещал рассмотреть возможность дальнейшего смягчения своей политики в первой половине 2020 года. При этом опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали постепенное снижение ключевой ставки до 5,5% к концу года.
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 7 февраля.
Дерипаска надеется, что новому правительству не придется тратить время "на борьбу с ЦБ". "Или на его уговоры начать проводить политику, которая будет направлена на реализацию объявленных президентом в своем послании Федеральному собранию мер по борьбе с бедностью, созданию новых рабочих мест и обеспечению экономического роста", - добавил он.
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Защитный актив: инвесторы сделали ставку на рубль в 2020 году
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