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В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

14:10 26.01.2020
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© REUTERS / Kim Kyung Hoon Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
© REUTERS / Kim Kyung Hoon
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане . Архивное фото
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Еще один случай заражения новым типом коронавируса был подтвержден в Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным агентства, заразившийся – мужчина в возрасте около 40 лет, прибывший в Японию из китайского города Ухань. Его состояние стабильно. О национальной принадлежности заболевшего пока не сообщается.
Это стало четвертым подтвержденным случаем заражения коронавирусом нового типа на территории Японии. До этого было зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.
Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 2 тысячах зараженных, из них 56 скончались.
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