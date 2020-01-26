В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане . Архивное фото

Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Еще один случай заражения Еще один случай заражения новым типом коронавируса был подтвержден в Японии , сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным агентства, заразившийся – мужчина в возрасте около 40 лет, прибывший в Японию из китайского города Ухань . Его состояние стабильно. О национальной принадлежности заболевшего пока не сообщается.

Это стало четвертым подтвержденным случаем заражения коронавирусом нового типа на территории Японии. До этого было зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.

Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

В воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что власти намерены в ближайшее время эвакуировать граждан страны, которые захотят покинуть зараженные зоны в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.