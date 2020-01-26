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В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима
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РИА Новости

В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима

14:00 26.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ОСВЕНЦИМ (Польша), 26 янв – РИА Новости. Уцелевшие узники немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" будут главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме.
В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается, что на торжественные мероприятия прибудут многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер-министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.
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"С нами будут более 200 узников, выживших в Аушвице. Это очень приятно удивило. Я боялся, что их будет меньше. Пять лет назад их было около 300", - сказал Цивиньский.
"Все эти люди преклонного возраста. Они будут главными гостями. Не политики, не коронованные особы, не главы государств и правительств, а только они. Они будут говорить главные речи, и все мы – послевоенное поколение – будем их слушать", - добавил он.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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