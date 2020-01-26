В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима

ОСВЕНЦИМ (Польша), 26 янв – РИА Новости. Уцелевшие узники немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" будут главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Уцелевшие узники немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" будут главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима , заявил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме.

В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается, что на торжественные мероприятия прибудут многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер-министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев

"С нами будут более 200 узников, выживших в Аушвице. Это очень приятно удивило. Я боялся, что их будет меньше. Пять лет назад их было около 300", - сказал Цивиньский.

"Все эти люди преклонного возраста. Они будут главными гостями. Не политики, не коронованные особы, не главы государств и правительств, а только они. Они будут говорить главные речи, и все мы – послевоенное поколение – будем их слушать", - добавил он.