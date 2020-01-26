Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв - РИА Новости. При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации (здравоохранения), я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах", — сказала она.
В декабре прошлого года Голикова также критиковала оптимизацию здравоохранения в регионах, по ее словам, качество и доступность услуг резко ухудшились. Вице-премьер отмечала, что сложно сказать, чья это вина.