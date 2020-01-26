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2020-01-26T14:08+0300
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Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения
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РИА Новости

Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения

14:00 26.01.2020 (обновлено: 14:08 26.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв - РИА Новости. При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации (здравоохранения), я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах", — сказала она.
В декабре прошлого года Голикова также критиковала оптимизацию здравоохранения в регионах, по ее словам, качество и доступность услуг резко ухудшились. Вице-премьер отмечала, что сложно сказать, чья это вина.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пусть Голикова перечислит ошибки Голиковой в бытность министром здравоохранения. И ответит за них.
26 января, 14:00
Адам Ваксель
5021100
это не ошибки, а провал в здравоохранении
26 января, 14:11
Виктор Коваленко
4110000
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