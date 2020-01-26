В Госдуме прокомментировали слова Водонаевой о молодых семьях

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Молодые семьи в России благодарны за поддержку со стороны руководства страны, оскорблять этих людей недопустимо, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина.
Ранее телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами". До этого Водонаева на своей странице в Instagram прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране. По ее словам, "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станет рожать по несколько детей, чтобы получить денежные выплаты.
"Я сейчас нахожусь в своем регионе, и кроме слов благодарности от людей ничего не слышу. Это достойные трудяги, люди, молодые семьи, которые сказали: молодец президент, увидел нас, молодых… Семья, которая еще серьезно нуждается в поддержке государства, ну, не такие зарплаты у ребят, - и это быдло?.. Нельзя так говорить про людей", - сказала РИА Новости Вторыгина.
Она отметила, что пьющие люди детей практически не рожают, так как "уже построили свою жизнь по-другому".
Депутат рассказала, что смотрела передачу на НТВ с участием Алены Водонаевой и была возмущена тем, что модель не извинилась перед российским народом, а заявила о том, что не собирается менять свою точку зрения.
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