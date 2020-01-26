В Госдуме прокомментировали слова Водонаевой о молодых семьях

"Я сейчас нахожусь в своем регионе, и кроме слов благодарности от людей ничего не слышу. Это достойные трудяги, люди, молодые семьи, которые сказали: молодец президент, увидел нас, молодых… Семья, которая еще серьезно нуждается в поддержке государства, ну, не такие зарплаты у ребят, - и это быдло?.. Нельзя так говорить про людей", - сказала РИА Новости Вторыгина.