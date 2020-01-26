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Отставка правительства России
2020-01-26T15:39+0300
https://ria.ru/20200126/1563888325.html
Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку
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РИА Новости

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

13:55 26.01.2020 (обновлено: 15:39 26.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что экс-премьер пошел на этот шаг после того, как Владимир Путин поставил новые задачи, в том числе по поправкам в Конституцию, в ходе послания Федеральному собранию.

"Правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", — рассказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он добавил, что для достижения целей национального развития, поставленных главой государства, новому кабинету министров необходимо обладать максимальной эффективностью. Песков отметил, что правительству предстоит решить "экстраординарную задачу", поэтому его работа должна быть гибкой и динамичной.
"Поэтому сейчас нет других вариантов", — подытожил Песков.
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22 января, 13:09Сказано в эфире
Что ждать от нового кабмина? Политики и эксперты о команде Мишустина
Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Президент предложил занять пост главы правительства Михаилу Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.
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Отставка правительства РоссииДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Молодец, Дмитрий Анатольевич! С такими чиновниками лучше не брать на себя ответственность. Сейчас будем смотреть как в нашей жизни ничего не поменяется с приходом новых будущих миллиардеров министров.
26 января, 14:53
Валера Антонов
859010110
Медведев никогда не был дураком, он всегда говорил, что денег нет и не будет никогда.
26 января, 14:54
Валера Антонов
56370319
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