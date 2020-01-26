Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков . Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства, заявил пресс-секретарь российского лидера

Он подчеркнул, что экс-премьер пошел на этот шаг после того, как Владимир Путин поставил новые задачи, в том числе по поправкам в Конституцию, в ходе послания Федеральному собранию.

"Правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", — рассказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он добавил, что для достижения целей национального развития, поставленных главой государства, новому кабинету министров необходимо обладать максимальной эффективностью. Песков отметил, что правительству предстоит решить "экстраординарную задачу", поэтому его работа должна быть гибкой и динамичной.

"Поэтому сейчас нет других вариантов", — подытожил Песков.