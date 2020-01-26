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В индийской провинции Ассам прогремели четыре взрыва
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РИА Новости

В индийской провинции Ассам прогремели четыре взрыва

13:52 26.01.2020
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в индийской провинции Ассам на востоке страны в воскресенье во время празднования Дня Республики, никто не пострадал, сообщает индийский телеканал NDTV.
День Республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою окончательную форму – парада по главному проспекту города Раджпатх.
По данным полиции, все четыре взрыва произошли в промежутке между 8.15 и 8.25 утра (5.45 и 5.55 мск). Один из них произошел в 100 метрах от полицейского участка. Как отмечает полиция, на записи камер видеонаблюдения видно, как двое молодых людей на мотоцикле бросили гранату и уехали.
"Решительно осуждаю взрывы бомб в нескольких местах в Ассаме. Эта трусливая попытка создать хаос в священный день лишь демонстрирует разочарование террористических групп после их полного отвержения народом. Наше правительство предпримет самые суровые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - написал главный министр Ассама Сарбананда Соновал в Twitter.
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24 января, 19:51
Полиция объявила о смерти двух человек из-за взрыва в Хьюстоне
По предварительным данным, за взрывами могут стоять члены Объединённого фронта освобождения Ассама. Организация запрещена правительством Индии и считается террористической.
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