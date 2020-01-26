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В Госдуме прокомментировали ситуацию с умершим в Кабо-Верде моряком
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали ситуацию с умершим в Кабо-Верде моряком

13:52 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ситуации с арестом российского моряка Сергея Животова, который умер в середине января в больнице города Прая (Кабо-Верде) после продолжительной болезни, власти Кабо-Верде вели себя более чем лояльно, нарушения международного права не было, сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей.
По словам Веллера, тело Сергея Животова, одного из моряков, задержанных в Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков, а позже скончавшегося в больнице от осложнений, вызванных хроническим язвенным колитом, доставлено в Москву и передано родственникам. Транспортировку стоимостью 10 тысяч евро оплатил благотворительный фонд "Мурманск".
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"В этой ситуации мы вряд ли можем говорить о нарушении международного права … Я не вижу оснований предъявлять что-либо Кабо-Верде. Они вели себя более чем лояльно в данной ситуации. Я, кстати, должен сказать, что когда у него было обострение в июле-августе месяце, местные власти, в том числе, будем говорить, наш ФСИН, пошли навстречу. Он был переведен в больницу, было проведено определённое лечение", - сказал Веллер РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что во время пребывания моряка в больнице фонду совместно с посольством удалось организовать для Животова специальное питание, о котором моряк писал в письмах, что "кормят на убой".
"Все, что можно было делать для человека, все делалось – силами посольства, силами благотворителей, которые помогают мне в этом вопросе. Какое же тут нарушение международного права? Так жизнь развернулась", - сказал Веллер.
Депутат уточнил, что тело моряка передано его родственникам в Москве и вопросами похорон в Вологде они будут заниматься самостоятельно. Дата похорон пока не известна.
"Суд должен начаться в конце января – либо в течение этой недели, либо, в крайнем случае, следующей", - сообщил Веллер.
Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано прошлой зимой, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 12 россиян - 11 моряков и капитан.
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Алексей ВеллерГосдума РФКабо-ВердеВ мире
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