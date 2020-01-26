В Госдуме прокомментировали ситуацию с умершим в Кабо-Верде моряком

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ситуации с арестом российского моряка Сергея Животова, который умер в середине января в больнице города Прая ( В ситуации с арестом российского моряка Сергея Животова, который умер в середине января в больнице города Прая ( Кабо-Верде ) после продолжительной болезни, власти Кабо-Верде вели себя более чем лояльно, нарушения международного права не было, сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Веллер , координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей.

По словам Веллера, тело Сергея Животова, одного из моряков, задержанных в Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков, а позже скончавшегося в больнице от осложнений, вызванных хроническим язвенным колитом, доставлено в Москву и передано родственникам. Транспортировку стоимостью 10 тысяч евро оплатил благотворительный фонд "Мурманск".

"В этой ситуации мы вряд ли можем говорить о нарушении международного права … Я не вижу оснований предъявлять что-либо Кабо-Верде. Они вели себя более чем лояльно в данной ситуации. Я, кстати, должен сказать, что когда у него было обострение в июле-августе месяце, местные власти, в том числе, будем говорить, наш ФСИН, пошли навстречу. Он был переведен в больницу, было проведено определённое лечение", - сказал Веллер РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что во время пребывания моряка в больнице фонду совместно с посольством удалось организовать для Животова специальное питание, о котором моряк писал в письмах, что "кормят на убой".

"Все, что можно было делать для человека, все делалось – силами посольства, силами благотворителей, которые помогают мне в этом вопросе. Какое же тут нарушение международного права? Так жизнь развернулась", - сказал Веллер.

Депутат уточнил, что тело моряка передано его родственникам в Москве и вопросами похорон в Вологде они будут заниматься самостоятельно. Дата похорон пока не известна.

"Суд должен начаться в конце января – либо в течение этой недели, либо, в крайнем случае, следующей", - сообщил Веллер.