Юнус-Бек Евкуров проверил военные объекты в Подмосковье

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев проверили состояние учебно-материальной базы военных объектов в Алабино и Наро-Фоминске, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вместе с начальником Главного управления боевой подготовки генерал-полковником Бувальцевым Иваном Александровичем в ходе рабочей поездки в подмосковные Алабино и Наро-Фоминск проверил мастерскую по ремонту полигонного оборудования Западного военного округа (ЗВО), учебно-материальную базу курсов повышения квалификации Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации (ОВА ВС РФ), а также артиллерийского и зенитно-ракетных полков дивизии ВДВ", - говорится в сообщении.
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Замглавы военного ведомства остался доволен оснащением и отлаженным производственным процессом на мастерской по ремонту полигонного оборудования ЗВО в Алабино, а также учебно-материальной базой на приказарменной территории и в аудиториях курсов повышения квалификации ОВА ВС РФ.
"От состояния техники, состояния материальной базы подразделения, напрямую зависит, выполнит оно стоящую перед ним боевую задачу или нет", - приводит департамент слова замминистра.