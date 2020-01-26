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Юнус-Бек Евкуров проверил военные объекты в Подмосковье
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РИА Новости

Юнус-Бек Евкуров проверил военные объекты в Подмосковье

13:36 26.01.2020
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© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Перейти в фотобанк
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев проверили состояние учебно-материальной базы военных объектов в Алабино и Наро-Фоминске, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вместе с начальником Главного управления боевой подготовки генерал-полковником Бувальцевым Иваном Александровичем в ходе рабочей поездки в подмосковные Алабино и Наро-Фоминск проверил мастерскую по ремонту полигонного оборудования Западного военного округа (ЗВО), учебно-материальную базу курсов повышения квалификации Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации (ОВА ВС РФ), а также артиллерийского и зенитно-ракетных полков дивизии ВДВ", - говорится в сообщении.
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
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Замглавы военного ведомства остался доволен оснащением и отлаженным производственным процессом на мастерской по ремонту полигонного оборудования ЗВО в Алабино, а также учебно-материальной базой на приказарменной территории и в аудиториях курсов повышения квалификации ОВА ВС РФ.
"От состояния техники, состояния материальной базы подразделения, напрямую зависит, выполнит оно стоящую перед ним боевую задачу или нет", - приводит департамент слова замминистра.
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Вооруженные силы РФВоздушно-десантные войска РоссииЮнус-Бек ЕвкуровМосковская областьОбщество
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