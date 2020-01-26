Юнус-Бек Евкуров проверил военные объекты в Подмосковье

"Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вместе с начальником Главного управления боевой подготовки генерал-полковником Бувальцевым Иваном Александровичем в ходе рабочей поездки в подмосковные Алабино и Наро-Фоминск проверил мастерскую по ремонту полигонного оборудования Западного военного округа (ЗВО), учебно-материальную базу курсов повышения квалификации Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации (ОВА ВС РФ), а также артиллерийского и зенитно-ракетных полков дивизии ВДВ", - говорится в сообщении.