В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Вертолеты Вертолеты Chinook Apache , танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.

Премьер Индии Нарендра Моди впервые начал церемонию с посещения национального военного мемориала Амар Джаван Джйоти, построенного в 1971 году в честь погибших солдат. После этого был поднят национальный индийский флаг и прозвучал артиллерийский салют.

Парад открыл кавалерийский полк, после которого на проспекте Раджпатх появились танки Т-90 "Бхишма", построенные на заводах Индии. Затем по проспекту проехали БМП, зенитно-ракетные комплексы "Акаш", артиллерийские установки "Ваджра" и другая военная техника.

Одна из наиболее интересных новинок, представленных на параде – противоспутниковая ракета ASAT. Ее испытания прошли в марте прошлого года, когда Индия уничтожила космический спутник на орбите. По словам премьера Моди, запущенная в рамках миссии "Шакти" ракета меньше чем за три минуты сбила спутник, находившийся в 300 километрах от Земли.

Завершилась военная наземная часть парада шествием вооруженных автоматами кавалеристов на верблюдах.

Авиационная часть парада прошла параллельно с наземной частью, первыми перед зрителями появились вертолеты Ми-17, дальше над проспектом пролетели легкий вертолет Dhruv, самолеты Dornier, C-130J Super Hercules, C-17 Globemaster, истребители Jaguar, модернизированные истребители МиГ-29 и истребители Су-30МКИ.

Еще одной новинкой стали вертолеты Chinook и Apache, недавно вошедшие в состав ВВС Индии.