В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache

Премьер Индии Нарендра Моди впервые начал церемонию с посещения национального военного мемориала Амар Джаван Джйоти, построенного в 1971 году в честь погибших солдат. После этого был поднят национальный индийский флаг и прозвучал артиллерийский салют.
Парад открыл кавалерийский полк, после которого на проспекте Раджпатх появились танки Т-90 "Бхишма", построенные на заводах Индии. Затем по проспекту проехали БМП, зенитно-ракетные комплексы "Акаш", артиллерийские установки "Ваджра" и другая военная техника.
Одна из наиболее интересных новинок, представленных на параде – противоспутниковая ракета ASAT. Ее испытания прошли в марте прошлого года, когда Индия уничтожила космический спутник на орбите. По словам премьера Моди, запущенная в рамках миссии "Шакти" ракета меньше чем за три минуты сбила спутник, находившийся в 300 километрах от Земли.
Завершилась военная наземная часть парада шествием вооруженных автоматами кавалеристов на верблюдах.
Авиационная часть парада прошла параллельно с наземной частью, первыми перед зрителями появились вертолеты Ми-17, дальше над проспектом пролетели легкий вертолет Dhruv, самолеты Dornier, C-130J Super Hercules, C-17 Globemaster, истребители Jaguar, модернизированные истребители МиГ-29 и истребители Су-30МКИ.
Еще одной новинкой стали вертолеты Chinook и Apache, недавно вошедшие в состав ВВС Индии.
День Республики отмечается с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою окончательную форму – парада по главному проспекту города Раджпатх.
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