В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

Ранее Министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулся автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых ребенок, были доставлены в больницу. Минздрав региона сообщал, что три человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, девять человек после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.