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В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
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РИА Новости

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

13:33 26.01.2020 (обновлено: 14:34 26.01.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДТП в Пермском крае
ДТП в Пермском крае
© РИА Новости / МЧС РФ
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ДТП в Пермском крае
УФА, 26 янв — РИА Новости. По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Ранее Министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулся автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых ребенок, были доставлены в больницу. Минздрав региона сообщал, что три человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, девять человек после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.
ДТП в Пермском крае
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"Водитель рейсового автобуса КАВЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai, а впоследствии с грузовиком столкнулся Opel, движущийся в попутном направлении", — говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Пермскому краю.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские предпринимают меры для беспрепятственного проезда, информирует ведомство.
"Предположительно, в аварии виновен водитель автобуса", — сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах края.
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ГУМВДПермский крайПроисшествия
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