Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019. Архивное фото

Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Новые составы украинского правительства и Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина - Новые составы украинского правительства и Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС обсудят ситуацию в Донбассе , сообщила пресс-служба кабинета министров Украины

По данным пресс-службы, заседание под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится 28 января в Брюсселе.

"Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии", - говорится в сообщении. Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации на востоке Украины и имплементации минских договоренностей, а также положения дел в Крыму.

Также сообщается, что на заседании стороны проанализируют прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации, состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.