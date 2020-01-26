Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе

По данным пресс-службы, заседание под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится 28 января в Брюсселе.
"Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии", - говорится в сообщении. Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации на востоке Украины и имплементации минских договоренностей, а также положения дел в Крыму.
Также сообщается, что на заседании стороны проанализируют прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации, состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.
22 января, 19:05Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании
Кроме того, во время визита в Брюссель премьер Украины проведет двусторонние встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом , а также запланированы встречи с представителями бельгийского бизнеса.