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Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе
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РИА Новости

Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе

13:28 26.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019. Архивное фото
КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Новые составы украинского правительства и Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС обсудят ситуацию в Донбассе, сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.
По данным пресс-службы, заседание под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится 28 января в Брюсселе.
"Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии", - говорится в сообщении. Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации на востоке Украины и имплементации минских договоренностей, а также положения дел в Крыму.
Также сообщается, что на заседании стороны проанализируют прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации, состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.
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Кроме того, во время визита в Брюссель премьер Украины проведет двусторонние встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом , а также запланированы встречи с представителями бельгийского бизнеса.
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