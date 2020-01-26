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Российский ОПК станет примером для подражания НАТО, считает эксперт
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РИА Новости

Российский ОПК станет примером для подражания НАТО, считает эксперт

13:24 26.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТяжёлая огнемётная система залпового огня
Тяжёлая огнемётная система залпового огня
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тяжёлая огнемётная система залпового огня. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. НАТО будет использовать опыт России для повышения эффективности собственного оборонно-промышленного комплекса, заявил в воскресение РИА Новости президент института национальной стратегии Михаил Ремизов.
Ранее командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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"Если сравнивать оборонные бюджеты стран НАТО и России, то затраты на производство вооружений на единицу вложений у нас сегодня гораздо эффективнее. Это получается, в том числе, из-за иначе организованной системы отношений внутри ОПК и с заказчиками, включая, в первую очередь, политику ценообразования. В НАТО понимают, что это также наглядный пример экономичности на уровне стратегического планирования", - заявил Ремизов.
Эксперт добавил, что в США и других странах НАТО постоянно идут дискуссии, например, в рамках программы "Умная оборона" НАТО, как сделать более эффективной специализацию в рамках НАТО и какой должна быть система разработок, чтобы участники альянса выстраивали взаимодополняющую картину производства вооружений.
Ремизов пояснил, что американские генералы заметили, насколько стал эффективен российский оборонно-промышленный комплекс.
"На примере России в НАТО увидели, что в условиях ограниченных ресурсов на первое место выходит правильность расстановки приоритетов, когда важно сфокусироваться на направлениях, которые дают результат с точки зрения военно-политического сдерживания. Так, американцев встревожило развитие в России гиперзвуковых систем", - заявил эксперт.
"Возможно, будет предпринята попытка пересмотра приоритетов при создании собственного оружия, используя, в том числе, и российский опыт, будет принято решение какие программы продолжить, какие свернуть и сколько на них тратить. Возможно, при этом США предпримут попытки дополнительного лоббирования собственных программ", - заявил Ремизов.
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Джеймс ФоггоМихаил Ремизов (политолог)НАТОРоссияВ мире
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