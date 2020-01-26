Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T13:21+0300
https://ria.ru/20200126/1563887593.html
В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками
https://cdn24.img.ria.ru/images/144063/79/1440637915_0:0:4984:2804_1036x0_80_0_0_3e3d5683cea62fbf806b7f1dfdb6a97a.jpg
РИА Новости

В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками

13:21 26.01.2020
348
© AP Photo / Khalid MohammedИракская федеральная полиция. Архивное фото
Иракская федеральная полиция. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 30 демонстрантов пострадали в воскресенье в ходе столкновений с силами безопасности в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на медицинский источник.
Согласно источнику, большинство пострадавших получили огнестрельные ранения.
Как отметил источник в иракских органах безопасности, столкновения между демонстрантами и силами безопасности произошли в центре города.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Мужчина с иракским флагом во время продолжающихся демонстраций на улицах Ирака. 12 января 2019
17 января, 22:49
В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией
000211
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Полицейский в Индии
В индийской провинции Ассам прогремели четыре взрыва
Chinook
В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США
Сотрудники сил безопасности Мали
В Мали жертвами нападения боевиков на военный лагерь стали 15 человек
Акция протеста в Ираке
В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов
Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Три реактивных снаряда упали около "зеленой зоны" в Багдаде
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Германия возобновила обучение иракских военных
Сотрудники сил безопасности Мали
Число жертв атаки боевиков на военный лагерь в Мали увеличилось
Полицейский автомобиль в Рио-де-Жанейро
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Китай может начать импортировать защитные маски и костюмы
Израильские военные
Армия Израиля засекла пуск одного снаряда из сектора Газа
Тяжёлая огнемётная система залпового огня
Российский ОПК станет примером для подражания НАТО, считает эксперт
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Число жертв землетрясения в Турции достигло 33 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14Зеленский хочет увеличить усилия для завершения войны в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
Лента новостейМолния