Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП в Пермском крае

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП с двумя автомобилями в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель Ространснадзора.
"Ространснадзор проведет проверку перевозчика. На место ДТП выехал начальник территориального отдела Управления госавтодорнадзора по Пермскому краю Владимир Чистяков", - сказал собеседник агентства.
Ранее министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулись автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых один ребёнок, были доставлены в больницу.
По последним данным, шесть пострадавших при аварии с автобусом и двумя машинами остаются в больнице, девять человек после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.