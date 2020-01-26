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Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП в Пермском крае
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РИА Новости

Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП в Пермском крае

13:08 26.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФАвтомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
© Фото : ГУ МЧС РФ
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП с двумя автомобилями в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель Ространснадзора.
"Ространснадзор проведет проверку перевозчика. На место ДТП выехал начальник территориального отдела Управления госавтодорнадзора по Пермскому краю Владимир Чистяков", - сказал собеседник агентства.
ДТП в Пермском крае
Вчера, 12:44
В полиции назвали виновника массового ДТП в Пермском крае
Ранее министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулись автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых один ребёнок, были доставлены в больницу.
По последним данным, шесть пострадавших при аварии с автобусом и двумя машинами остаются в больнице, девять человек после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.
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РостранснадзорПермский крайПроисшествия
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