Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП в Пермском крае

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП с двумя автомобилями в Ространснадзор проверит перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП с двумя автомобилями в Пермском крае , сообщил РИА Новости представитель Ространснадзора

"Ространснадзор проведет проверку перевозчика. На место ДТП выехал начальник территориального отдела Управления госавтодорнадзора по Пермскому краю Владимир Чистяков", - сказал собеседник агентства.

Ранее министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулись автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых один ребёнок, были доставлены в больницу.