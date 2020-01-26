Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей

УФА, 26 янв - РИА Новости. Многодетная женщина, подозреваемая в убийстве двоих своих детей в Пермском крае и совершившая суицид, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее следствие возбудило уголовное дело против 32-летней жительницы города Кудымкар Пермского края об убийстве двоих малолетних. По версии следствия, многодетная мать четверых детей убила двоих из них - пятилетнего и годовалого, а потом пыталась совершить суицид. Женщина была доставлена в больницу. По данным следствия, оставшиеся два ребенка девяти и трех лет находятся с отцом.
"Женщина скончалась в больнице 25 января", - сказали РИА Новости в краевом минздраве.
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