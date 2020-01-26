Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T13:13+0300
https://ria.ru/20200126/1563887406.html
Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей

13:07 26.01.2020 (обновлено: 13:13 26.01.2020)
24759
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
УФА, 26 янв - РИА Новости. Многодетная женщина, подозреваемая в убийстве двоих своих детей в Пермском крае и совершившая суицид, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее следствие возбудило уголовное дело против 32-летней жительницы города Кудымкар Пермского края об убийстве двоих малолетних. По версии следствия, многодетная мать четверых детей убила двоих из них - пятилетнего и годовалого, а потом пыталась совершить суицид. Женщина была доставлена в больницу. По данным следствия, оставшиеся два ребенка девяти и трех лет находятся с отцом.
"Женщина скончалась в больнице 25 января", - сказали РИА Новости в краевом минздраве.
Руки в наручниках
5 декабря 2019, 08:53
Пятнадцать лет получила жительница Бийска, убившая 11-месячную дочь
1277732019
Обсудить 5
Пермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Еда с высоким содержанием белка
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Израильтянка Наама Иссахар
Осужденная за наркотики в России израильтянка попросила о помиловании
Стиральная машина
На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде прокомментировали слова Кравчука о Донбассе и Крыме
Певица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
"Грэмми": награды в эпицентре скандала
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14Зеленский хочет увеличить усилия для завершения войны в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
Лента новостейМолния