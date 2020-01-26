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Китай может начать импортировать защитные маски и костюмы
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РИА Новости

Китай может начать импортировать защитные маски и костюмы

13:07 26.01.2020
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Китай, где распространяется коронавирус, испытывает острую нехватку защитных средств, в первую очередь масок и костюмов, производственные мощности работают лишь на 40% из-за праздников, поэтому страна может начать закупки за границей, заявил на пресс конференции в воскресенье заместитель министра промышленности и информатизации Ван Цзянпин.
"Нам необходимо усиливать международное сотрудничество, на самом деле, мы уже приступили к урегулированию вопроса по закупкам (соответствующих товаров - ред.) за рубежом, чтобы удовлетворить внутренний спрос", - заявил замминистра.
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По его словам, "спрос на расходные материалы, такие как защитная одежда и маски, очень высок".
"Всем известно, что Китай является страной с большими производственными мощностями, но из-за новогодних праздников их невозможно реализовать в полной мере, благодаря определённым усилиям, предпринятым в этот период, удалось возобновить производство, но лишь на 40%, и мы все ещё не можем удовлетворить спрос на такие товары, как защитная одежда".
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