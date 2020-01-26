Китай может начать импортировать защитные маски и костюмы

"Нам необходимо усиливать международное сотрудничество, на самом деле, мы уже приступили к урегулированию вопроса по закупкам (соответствующих товаров - ред.) за рубежом, чтобы удовлетворить внутренний спрос", - заявил замминистра.

По его словам, "спрос на расходные материалы, такие как защитная одежда и маски, очень высок".

"Всем известно, что Китай является страной с большими производственными мощностями, но из-за новогодних праздников их невозможно реализовать в полной мере, благодаря определённым усилиям, предпринятым в этот период, удалось возобновить производство, но лишь на 40%, и мы все ещё не можем удовлетворить спрос на такие товары, как защитная одежда".