Китай может начать импортировать защитные маски и костюмы

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Китай, где распространяется коронавирус, испытывает острую нехватку защитных средств, в первую очередь масок и костюмов, производственные мощности работают лишь на 40% из-за праздников, поэтому страна может начать закупки за границей, заявил на пресс конференции в воскресенье заместитель министра промышленности и информатизации Ван Цзянпин.
"Нам необходимо усиливать международное сотрудничество, на самом деле, мы уже приступили к урегулированию вопроса по закупкам (соответствующих товаров - ред.) за рубежом, чтобы удовлетворить внутренний спрос", - заявил замминистра.
По его словам, "спрос на расходные материалы, такие как защитная одежда и маски, очень высок".
"Всем известно, что Китай является страной с большими производственными мощностями, но из-за новогодних праздников их невозможно реализовать в полной мере, благодаря определённым усилиям, предпринятым в этот период, удалось возобновить производство, но лишь на 40%, и мы все ещё не можем удовлетворить спрос на такие товары, как защитная одежда".