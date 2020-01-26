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Армения запретила ввоз животноводческой продукции из Китая
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РИА Новости

Армения запретила ввоз животноводческой продукции из Китая

13:00 26.01.2020
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© Fotolia / bendesign.comФлаг Армении
Флаг Армении
© Fotolia / bendesign.com
ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Армения запретила ввоз в страну животноводческой продукции из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщили в воскресенье в Государственной службе безопасности пищевых продуктов страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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"В целях недопущения заноса с территории КНР коронавируса приказом руководителя инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении с 26 января запрещен ввоз сырья и продукции животного происхождения, произведенной в Китае или в других странах с использованием сырья китайского происхождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что запрет введен на основании информации, опубликованной на официальных сайтах Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Запрет будет действовать до обнародования OIE и ВОЗ-ом информации о признании Китая свободным от коронавируса", - говорится в сообщении.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКитайАрменияВ мире
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