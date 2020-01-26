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Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть, считает Дерипаска
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РИА Новости

Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть, считает Дерипаска

12:59 26.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.
"Жесткая денежная политика ЕЦБ и практически отсутствие налоговых стимулов для предпринимателей не запустят экономический рост. Плюс полное отсутствие ясности с тем, что будет после Brexit. Так что на этом скептически-позитивном настрое у инвесторов во всем мире, похоже, сохраняется аппетит на новые вложения, но вопрос — хватит ли его надолго?" - пишет в своем телеграм-канале Дерипаска.
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По его словам, "общий настрой экономических экспертов на форуме относительно перспектив мирового экономического роста в ближайшее время был скептически-позитивным".
"Еще в сентябре прошлого года настроения были другие. Мир уже был готов к полноценной рецессии, но теперь, по мнению экспертов, в ближайший год рецессию ждать не стоит. Однако предпосылки для развития новой кризисной ситуации никуда не делись. Какие же проблемы остались?" - пишет миллиардер.
Он отметил, что "во-первых, китайские предприниматели, увидев, что произошло с семьей Huawei и основателем JD, глубоко призадумались о собственных перспективах. Также они видят случаи проявления давления за пределами Китая, с одной стороны. С другой, как вновь набирает силу компартия внутри страны".
"Как следствие, больших частных проектов в Китае в ближайшие 5 лет ждать не стоит. Государственные же структуры вряд ли смогут создать проекты, в результате которых появятся товары, способные увеличить китайский экспорт (это мы уже знаем на российской примере). Во-вторых, влияние оказывает фактор политического безволия в Евросоюзе в отсутствие реального лидера. (Канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель звучала в Давосе как пенсионер, даже (канцлер Австрии - ред.) Себастьян Курц на ее фоне выглядел оптимистом, знающим что делать", - заключил Дерипаска.
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Себастьян КурцЕвросоюзВсемирный экономический форумОлег ДерипаскаРоссияДавосЭкономика
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