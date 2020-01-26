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Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
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РИА Новости

Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома

12:59 26.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв - РИА Новости. Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Днем в воскресенье в местной группе "ЧП [В] Нижневартовске" в социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько видеозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения, установленными, как утверждает автор публикации, на жилом доме по улице Омской. На кадрах видно, как мужчина с автоматом спускается на лифте, затем выходит во двор и открывает стрельбу в сторону машины, рядом с которой находятся люди. Несколько очевидцев пытаются его остановить.
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Как уточнили в окружном управлении МВД, ночью в дежурную часть местные жители сообщили о драке, но к моменту приезда по указанному адресу наряда полиции конфликта уже не было.
"Сегодня днем мужчина, у которого есть доступ к записям с видеокамер, стал просматривать их и увидел ситуацию со стреляющим неизвестным гражданином. Он сообщил в дежурную часть. Сейчас сотрудники полиции работают, устанавливают обстоятельства", - сказал представитель ведомства.
В той же публикации в соцсетях разместили видеозапись, которая зафиксировала потасовку с участием молодых людей, якобы также произошедшую в ту же ночь по тому же адресу. Пользователи в комментариях предположили, что этот конфликт предшествовал стрельбе.
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НижневартовскПроисшествия
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