Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв - РИА Новости. Полиция в Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Днем в воскресенье в местной группе "ЧП [В] Нижневартовске" в социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько видеозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения, установленными, как утверждает автор публикации, на жилом доме по улице Омской. На кадрах видно, как мужчина с автоматом спускается на лифте, затем выходит во двор и открывает стрельбу в сторону машины, рядом с которой находятся люди. Несколько очевидцев пытаются его остановить.

Как уточнили в окружном управлении МВД, ночью в дежурную часть местные жители сообщили о драке, но к моменту приезда по указанному адресу наряда полиции конфликта уже не было.

"Сегодня днем мужчина, у которого есть доступ к записям с видеокамер, стал просматривать их и увидел ситуацию со стреляющим неизвестным гражданином. Он сообщил в дежурную часть. Сейчас сотрудники полиции работают, устанавливают обстоятельства", - сказал представитель ведомства.