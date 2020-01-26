В Турции шесть человек остаются под завалами после землетрясения

АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Спасатели в Спасатели в Турции разбирают завалы разрушенных после землетрясения зданий в городе Элязыг, под которыми находятся шесть выживших, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Спасатели извлекли живыми уже 45 человек. Шесть граждан находятся под завалами в Элязыге, спасатели там работают", - сказал Сойлу журналистам.

По его словам, после землетрясения было зафиксировано 678 афтершоков, 20 из них были выше 4 баллов.

Как сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, в больницах в настоящее время проходят лечение 104 раненых при землетрясении, из них 13 находятся в реанимации.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.