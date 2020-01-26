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В Казахстане сообщили о мерах, предпринятых из-за коронавируса
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РИА Новости

В Казахстане сообщили о мерах, предпринятых из-за коронавируса

12:44 26.01.2020
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© РИА Новости / "Р-Спорт"Аскар Мамин
Аскар Мамин
© РИА Новости / "Р-Спорт"
Аскар Мамин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Казахстан усиливает санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе из-за коронавируса в КНР, сообщила пресс-служба правительства республики.
В сообщении на сайте правительства отмечается, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в воскресенье провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительным мерам на территории Казахстана. По итогам совещания глава правительства дал поручение принять комплекс предупредительных мер, среди которых усиление санитарно-эпидемиологического и миграционного контроля в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.
Поручено также установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания, обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.

"Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана для транзитных пассажиров из КНР. Временно приостановить работу казахстанской части международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос". Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи", - говорится в сообщении по итогам заседания правительства.

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Мамин также поручил государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также в случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухань КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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