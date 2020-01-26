Врачи исключили коронавирус у вернувшихся из Китая жителей Татарстана

В пятницу региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что семья из трёх человек, прилетевшая из города Санья утром, обратилась за помощью с повышенной температурой. После обследования двое из них были госпитализированы, один после обследования от госпитализации отказался. У всех троих диагностировали ОРВИ, однако врачи взяли у обратившихся за помощью все анализы, чтобы исключить коронавирусную инфекцию.