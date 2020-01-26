Врачи исключили коронавирус у вернувшихся из Китая жителей Татарстана

КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Анализы троих жителей Татарстана, вернувшихся в пятницу из Китая, где произошла вспышка нового коронавируса, показали у них обычную ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Татарстану.
В пятницу региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что семья из трёх человек, прилетевшая из города Санья утром, обратилась за помощью с повышенной температурой. После обследования двое из них были госпитализированы, один после обследования от госпитализации отказался. У всех троих диагностировали ОРВИ, однако врачи взяли у обратившихся за помощью все анализы, чтобы исключить коронавирусную инфекцию.
"Получены результаты анализов жителей, вернувшихся из Китая 24 января. У них обнаружены обычные известные вирусы, вызывающие острые респираторные вирусные инфекции", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.