В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Инкубационный период нового типа коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
"Наблюдение за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок - 1 день, самый продолжительный - 14", - сообщил глава комитета.
Он также добавил, что коронавирус может передаваться во время инкубационного периода.
Ма Сяовэй сообщил, что у некоторых зараженных на первых стадиях нет высокой температуры, у большинства заразившихся наблюдается легкая форма заболевания, также есть случаи инаппарантной инфекции, при которой отсутствуют клинические признаки заражения.
Он добавил, что "перемещающиеся источники инфекции" значительно усложняют работу по профилактике и контролю распространения заболевания.
"Исходя из наблюдений за распространением заболевания, можно отметить, что в основном оно распространяется воздушно-капельным путем, но наши знания о новом типе коронавируса все еще очень ограничены, источник инфекции еще не найден, механизмы распространения патогена и мутации вируса все еще неясны", - отметил он.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.