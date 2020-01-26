В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

"Исходя из наблюдений за распространением заболевания, можно отметить, что в основном оно распространяется воздушно-капельным путем, но наши знания о новом типе коронавируса все еще очень ограничены, источник инфекции еще не найден, механизмы распространения патогена и мутации вируса все еще неясны", - отметил он.