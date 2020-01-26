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В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса
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РИА Новости

В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

12:30 26.01.2020 (обновлено: 14:30 26.01.2020)
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Пассажиры на вокзале в Гонконге
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Инкубационный период нового типа коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
"Наблюдение за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок - 1 день, самый продолжительный - 14", - сообщил глава комитета.
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Он также добавил, что коронавирус может передаваться во время инкубационного периода.
Ма Сяовэй сообщил, что у некоторых зараженных на первых стадиях нет высокой температуры, у большинства заразившихся наблюдается легкая форма заболевания, также есть случаи инаппарантной инфекции, при которой отсутствуют клинические признаки заражения.
Он добавил, что "перемещающиеся источники инфекции" значительно усложняют работу по профилактике и контролю распространения заболевания.
"Исходя из наблюдений за распространением заболевания, можно отметить, что в основном оно распространяется воздушно-капельным путем, но наши знания о новом типе коронавируса все еще очень ограничены, источник инфекции еще не найден, механизмы распространения патогена и мутации вируса все еще неясны", - отметил он.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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